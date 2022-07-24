«Манчестер Юнайтед» ждёт предложений по Уан-Биссаке

«Манчестер Юнайтед» намерен продать защитника Аарона Уан-Биссаку в текущее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, манкунианцы ждут предложений от потенциальных покупателей. На данный момент с «красными дьяволами» по поводу возможного трансфера связывался лишь бывший клуб Уан-Биссаки «Кристал Пэлас», но официального предложения «орлы» пока не сделали.

Действующий контракт 24-летнего футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Уан-Биссака провёл за манкунианцев 25 матчей, не отметившись в них результативными действиями.