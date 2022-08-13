​Роналду – в основе «Манчестер Юнайтед» на субботний матч АПЛ

Судя по всему, Криштиану Роналду прибавил в плане физических кондиций. Звёздный португалец игру первого тура Премьер-лиги Англии против «Брайтона» начинал в запасе. Теперь же Роналду попал в основу «Манчестер Юнайтед» – матч с «Брентфордом» во втором туре чемпионата форвард начнёт с первых минут.

Полностью состав «МЮ» выглядит следующим образом: де Хеа, Шоу, Магуайр, Мартинес, Далот, Фред, Эриксен, Фернандеш, Санчо, Рэшфорд, Роналду.

Матч между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult.