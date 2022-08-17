Гари Невилл призвал Роналду рассказать всю правду

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл призвал нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду побыстрее объясниться перед болельщиками. Ранее 37-летний португалец анонсировал, что даст откровенное интервью через пару недель.

«Для чего нужно ждать две недели? Расскажи всю правду прямо сейчас. Команда в глубоком кризисе, ей очень нужен лидер, который поведет других за собой. Криштиану – единственный, кто сейчас способен тащить «Юнайтед», - говорится в сообщении Невилла, опубликованном в социальных сетях.

«Манчестер Юнайтед» провалился на старте сезона АПЛ, потерпев поражения от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4). «Красные дьяволы» занимают последнее место в турнирной таблице.