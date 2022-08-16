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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду обновил собственный антирекорд

 
16 Августа 2022 • 22:48 Комментировать (1)
Брентфорд
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Старт нового сезона складывается не лучшим образом для «Манчестер Юнайтед» и лидера команды Криштиану Роналду.

Впервые в своей продолжительной и богатой на успехи карьере португалец проиграл три матча чемпионата подряд, отмечает Opta. Серия стартовала ещё в прошлом сезоне, когда «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» со счётом 0:4 в матче 36-го тура Премьер-лиги – данная игра стала последней для Роналду в том розыгрыше лиги. В начале текущей кампании «красные дьяволы» уступили всё тому же «Брайтону» (1:2) и были разгромлены «Брентфордом» (0:4) – Криштиану принял участие в обеих встречах.

Напомним, что 37-летний нападающий планирует сменить клуб до конца лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Alex1972
16 Августа 2022 в 23:34
Ему не до этого...😡..
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