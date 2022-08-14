​Экс-игрок сборной Англии раскритиковал тен Хага за трансфер Мартинеса в «Манчестер Юнайтед»

Для Эрика тен Хага путь в «Манчестер Юнайтед» начался ужасно. В двух стартовых турах Премьер-лиги команда проиграла «Брайтону» и «Брентфорду» с общим счётом 1:6. Экс-игрок сборной Англии Джейми Реднапп, который в последние годы работает экспертом на телевидении, раскритиковал тен Хага за подписание Лисандро Мартинеса в центр обороны.

«Если вы подписываете центрального защитника с ростом в 175 сантиметров, он не сможет конкурировать. Соперники будут использовать уязвимость Мартинеса из-за его роста», - высказался Реднапп в программе Football Daily.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 22 августа – против «Ливерпуля».