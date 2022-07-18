Лингарда в МЛС не будет

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард отказался от предложения клуба МЛС, сообщает talkSPORT.

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для 29-летнего англичанина является продолжение карьеры в АПЛ, а с новым клубом футболист хочет определиться до 22 июля. В настоящий момент Лингард находится в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 21 матч, забив два гола, а также отдав одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt игрока сборной Англии в 18 миллионов евро.