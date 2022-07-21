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Воспитанник «Манчестер Юнайтед» продолжит выступать в клубе Руни

21 Июля 2022 • 22:57 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

29-летний полузащитник Равел Моррисон решил продолжить карьеру в американской серии МЛС. Он будет выступать в клубе «ДС Юнайтед» - тот самом, которым руководит Уэйн Руни, бывший нападаюший «Манчестер Юнайтед».

Любопытно, что Моррисон также является воспитанником «Манчестер Юнайтед», а сам он является уроженцем солнечного острова Ямайка - того самого, воспетого в легендарной песне группы «Чайф» про забившую пять голов Аргентину (песня по мотивам реального матча ЧМ-1998).

Моррисон успел поиграть и за другие английские клубы, среди которых был и «Дерби Каунти» - и там его также тренировал именно Руни.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Равел Моррисон ДС Юнайтед Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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