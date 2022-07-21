Воспитанник «Манчестер Юнайтед» продолжит выступать в клубе Руни

29-летний полузащитник Равел Моррисон решил продолжить карьеру в американской серии МЛС. Он будет выступать в клубе «ДС Юнайтед» - тот самом, которым руководит Уэйн Руни, бывший нападаюший «Манчестер Юнайтед».

Любопытно, что Моррисон также является воспитанником «Манчестер Юнайтед», а сам он является уроженцем солнечного острова Ямайка - того самого, воспетого в легендарной песне группы «Чайф» про забившую пять голов Аргентину (песня по мотивам реального матча ЧМ-1998).

Моррисон успел поиграть и за другие английские клубы, среди которых был и «Дерби Каунти» - и там его также тренировал именно Руни.