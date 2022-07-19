«Манчестер Юнайтед» подпишет правого защитника только в случае ухода Уан-Биссаки

«Манчестер Юнайтед» постарается подписать правого защитника лишь после ухода Аарона Уан-Биссаки, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний Диогу Далот входит в планы главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага, а защитник «Ланса» Джонатан Клаусс никогда не рассматривался руководством «красных дьяволов» на эту позицию.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не рассчитывает в новом сезоне на Уан-Биссаку и Брендона Уильямса.

В минувшем сезоне 24-летний Уан-Биссака провёл за манкунианцев 25 матчей, не отметившись в них результативными действиями.