Далот: «Тен Хаг очень требователен»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился мнением о новом главном тренере команды Эрике тен Хаге.

«Эрик тен Хаг очень требователен, он уделяет много внимания мелким деталям, которые могут изменить ситуацию в долгосрочной перспективе. Я думаю, что мы, игроки, очень хорошо приспосабливаемся к его требованиям», — приводит слова Далота Daily Mail.

Напомним, 52-летний тен Хаг официально возглавил манкунианцев в апреле нынешнего года. Ранее он работал в амстердамском «Аяксе», с которым трижды выиграл чемпионат Нидерландов, а также дошёл до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне 2018/2019.