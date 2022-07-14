«Манчестер Юнайтед» готов включиться в борьбу за Дзаньоло

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в вингере «Ромы» Николо Дзаньоло, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство английского клуба пока не вступало в переговоры с «Ромой» и просто наблюдает за ситуацией вокруг игрока.

Ранее сообщалось, что 23-летний итальянец намерен перейти в «Ювентус». Однако, в отличии от туринцев, манкунианцы способны сразу удовлетворить все финансовые запросы «Ромы».

В минувшем сезоне Дзаньоло провёл в составе римского клуба 42 матча, забив восемь голов и отдав девять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 33 миллиона евро.