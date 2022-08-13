Экс-игрок «Ливерпуля» – о поражении «МЮ»: «Жалкое выступление»

Бывший игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Реднапп высказался относительно разгромного поражения «Манчестер Юнайтед» от «Брентфорда» (0:4).

«Это позор. Игроки «Юнайтед» пробежали почти на 15 километров меньше, чем их соперники. Это странно.

Не думаю, что когда-либо видел более жалкое выступление от игроков клуба, считающегося одним из крупнейших в мире. Иногда дела не идут, но ты должен бегать и пытаться исправить ситуацию. Не похоже, что их это заботило», – заявил в студии Sky Sports Реднапп.

«Манчестер Юнайтед» занимает последнюю строчку в АПЛ с двумя поражениями в двух стартовых турах и разницей голов 1:6.