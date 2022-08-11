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Стало известно, почему затягивается переход Рабьо в «Манчестер Юнайтед»

11 Августа 2022 • 19:33 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
3.85 3.55 1.95
13.08 19:30

Переход полузащитника «Ювентуса» Андриана Рабьо в «Манчестер Юнайтед» под угрозой срыва.

По информации Daily Mail, мать игрока Вероник Рабьо, представляющая интересы футболиста, запросила для своего сына семь миллионов евро в год, но боссы «красных дьяволов» считают такую сумму слишком завышенной. Стоит отметить, что именно столько игрок зарабатывает на данный момент в «Ювентусе».

Источник сообщает, что клубы уже договорились по сумме трансфера, которая должна составить приблизительно 17,7 миллионов евро. Рабьо выступает за туринский клуб с 2019 года, в минувшем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, в которых сделал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Адриан Рабьо Трансферы футбола - лето 2022
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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