Маласиа: «Тен Хагу нужны атакующие защитники – это одна из причин, почему меня купили»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа поделился мыслями о своих перспективах в команде.

Голландский левый защитник перебрался в стан «красных дьяволов» из роттердамского «Фейеноорда» за 15 млн евро.

«В составе «Манчестер Юнайтед» есть несколько хороших левых защитников, но я, как и любой футболист, рассчитываю играть в основе. Для этого мне придётся много работать на тренировках.

Мне нравится активно участвовать в атаке – думаю, это одна из причин, почему тен Хаг подписал меня в «Манчестер Юнайтед». Тренеру нужны атакующие крайние защитники – такова его игровая модель, мы уже обсуждали с ним это», – рассказал Маласиа в интервью английской прессе.