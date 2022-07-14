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Маласиа: «Тен Хагу нужны атакующие защитники – это одна из причин, почему меня купили»

14 Июля 2022 • 00:47 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Новичок «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа поделился мыслями о своих перспективах в команде.

Голландский левый защитник перебрался в стан «красных дьяволов» из роттердамского «Фейеноорда» за 15 млн евро.

«В составе «Манчестер Юнайтед» есть несколько хороших левых защитников, но я, как и любой футболист, рассчитываю играть в основе. Для этого мне придётся много работать на тренировках.

Мне нравится активно участвовать в атаке – думаю, это одна из причин, почему тен Хаг подписал меня в «Манчестер Юнайтед». Тренеру нужны атакующие крайние защитники – такова его игровая модель, мы уже обсуждали с ним это», – рассказал Маласиа в интервью английской прессе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Тирелл Маласиа
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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