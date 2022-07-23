Моуринью ждёт в «Роме» защитника «Манчестер Юнайтед»

Итальянская «Рома» заинтересована в приобретении центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи.

28-летний футболист редко проходил в стартовый состав «красных дьяволов» в прошедшей кампании, и клуб рассматривает возможность продажи игрока, запрашивая за него порядка 12 млн евро. Как сообщает The Mirror, на ивуарийца уже нацелилась «Рома». Наставник римлян Жозе Моуринью знаком с центрбеком по совместной работе в «Манчестер Юнайтед».

Эрик Байи принял участие лишь в семи матчах манчестерцев в минувшем сезоне во всех турнирах. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.