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Моуринью ждёт в «Роме» защитника «Манчестер Юнайтед»

23 Июля 2022 • 23:15 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Итальянская «Рома» заинтересована в приобретении центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи.

28-летний футболист редко проходил в стартовый состав «красных дьяволов» в прошедшей кампании, и клуб рассматривает возможность продажи игрока, запрашивая за него порядка 12 млн евро. Как сообщает The Mirror, на ивуарийца уже нацелилась «Рома». Наставник римлян Жозе Моуринью знаком с центрбеком по совместной работе в «Манчестер Юнайтед».

Эрик Байи принял участие лишь в семи матчах манчестерцев в минувшем сезоне во всех турнирах. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Эрик Байи Трансферы футбола - лето 2022
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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