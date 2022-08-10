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«Брентфорд» усилился футболистом сборной Дании официально

10 Августа 2022 • 20:36 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
4.15 3.85 1.82
13.08 19:30

22-летний полузащитник Миккель Дамсгор официально перебрался из итальянской «Сампдории» в английский «Брентфорд».

Датчанин подписал с «пчёлами» пятилетнее соглашение. Стоимость трансфера составила 15 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Миккель – ещё одно классическое приобретение «Брентфорда», – комментирует сделку наставник Томас Франк. – Это молодой игрок с огромным потенциалом».

Миккель Дамсгор провёл в составе «Сампдории» 49 матчей во всех турнирах. На счету атакующего хавбека сборной Дании два забитых мяча и четыре результативные передачи за коллектив из Генуи.

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Сампдория Брентфорд Миккель Дамсгор Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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