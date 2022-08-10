22-летний полузащитник Миккель Дамсгор официально перебрался из итальянской «Сампдории» в английский «Брентфорд».

Датчанин подписал с «пчёлами» пятилетнее соглашение. Стоимость трансфера составила 15 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Миккель – ещё одно классическое приобретение «Брентфорда», – комментирует сделку наставник Томас Франк. – Это молодой игрок с огромным потенциалом».

Миккель Дамсгор провёл в составе «Сампдории» 49 матчей во всех турнирах. На счету атакующего хавбека сборной Дании два забитых мяча и четыре результативные передачи за коллектив из Генуи.