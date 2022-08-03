Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин прокомментировал срыв перехода Миранчука в «Торино»

03 Августа 2022 • 18:58 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
3.95 3.70 1.90
13.08 19:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о срыве трансфера полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Я думаю, что на этот вопрос вам лучше ответят агенты, которые есть у Алексея. Я не знаю эту информацию, поэтому комментировать не могу», — цитирует Сёмина «Все Про Спорт».

Тренер заявил, что не знает, где лучше продолжить карьеру Миранчуку, ведь неизвестны все нюансы, наверное, близкие люди к футболисту лучше владеют информацией.

Ранее сообщалось, что наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини принял решение не отпускать российского полузащитника в «Торино».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Юрий Сёмин Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САМПДОРИЯ АТАЛАНТА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
19:33 · Италия. Серия А
​Колосков не понимает, как «Аталанта» может блокировать переход Миранчука
18:58 · Италия. Серия А
Сёмин прокомментировал срыв перехода Миранчука в «Торино»
18:56 · Италия. Серия А
​Первый тренер Миранчука призвал «Аталанту» «быть мужиками» и отпустить игрока
18:39 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» ведёт переговоры по защитнику сборной Сербии слухи
18:25 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» не устраивает ценник Дюмфриса слухи
18:22 · Италия. Серия А
Смородская — о срыве перехода Миранчука в «Торино»: «То, что творит Гасперини — безобразие»
16:43 · Италия. Серия А
​Может ли Миранчук уйти из «Аталанты» после блокировки трансфера – в клубе ответили
16:41 · Италия. Серия А
Канчельскис отреагировал на информацию о том, что Миранчук не покинет «Аталанту»
16:26 · Италия. Серия А
Мертенс отказался переходить к принципиальным соперникам «Наполи» 1
16:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит 25 миллионов евро за полузащитника «Интера»
14:58 · Италия. Серия А
Артур близок к возвращению в Ла Лигу
14:54 · Италия. Серия А
Альберто покинет «Лацио» за 25 миллионов евро
14:39 · Италия. Серия А
«Ницца» объявила о подписании защитника из Серии А
13:40 · Италия. Серия А
«Торино» и «Аталанта» не могут договориться по сумме выкупа Миранчука
11:38 · Италия. Серия А
«Фиорентина» хочет решить судьбу Миленковича в течение 48 часов
Все новости
Рекомендуем