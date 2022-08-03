Сёмин прокомментировал срыв перехода Миранчука в «Торино»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о срыве трансфера полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Я думаю, что на этот вопрос вам лучше ответят агенты, которые есть у Алексея. Я не знаю эту информацию, поэтому комментировать не могу», — цитирует Сёмина «Все Про Спорт».

Тренер заявил, что не знает, где лучше продолжить карьеру Миранчуку, ведь неизвестны все нюансы, наверное, близкие люди к футболисту лучше владеют информацией.

Ранее сообщалось, что наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини принял решение не отпускать российского полузащитника в «Торино».