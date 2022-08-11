Канчельскис: Миранчук сделал шаг вперёд, перейдя в «Торино»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

«Раз его туда позвали, значит, на него рассчитывают. Хотя расслабляться ему точно не стоит. Все зависит только от него. Даст слабину – сядет на скамейку», — приводит слова Канчельскиса «Плеймейкер».

Эксперт считает, что Миранчук сделал шаг вперед, ведь там он сможет постоянно играть и проводить на поле по 90 минут за игру, игрок сможет доказать «Аталанте» и самому себе, что готов стабильно выступать в чемпионате Италии.

По мнению экс-футболиста, возможно, перейдя в «Аталанту» Миранчук попал не в свою команду, такое иногда случается, даже Андрей Шевченко блистал в «Милане», но ничего не смог показать в «Челси».