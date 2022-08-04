Нападающий «РБ Лейпцига» Адемола Лукман перебрался в итальянскую «Аталанту».

Клуб из Бергамо официально объявил о переходе в свои ряды 24-летнего нигерийского футболиста. Соглашение рассчитано на четыре года. По информации различных источников, трансфер обошёлся «Аталанте» в 15 млн евро.

Адемола Лукман принадлежал «РБ Лейпцигу» на протяжении четырёх с половиной лет, но так и не закрепился в первой команде «красных быков», проведя в общей сложности лишь 24 матча. В сезоне 2021/22 игрок выступал в Англии за «Лестер» на правах аренды, а ранее представлял цвета «Фулхэма» и «Эвертона» на арендной основе.