Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аталанта» подписала нападающего «РБ Лейпцига» официально

04 Августа 2022 • 21:55 Комментировать
Штуттгарт
...
РБ Лейпциг
07.08 16:30

Нападающий «РБ Лейпцига» Адемола Лукман перебрался в итальянскую «Аталанту».

Клуб из Бергамо официально объявил о переходе в свои ряды 24-летнего нигерийского футболиста. Соглашение рассчитано на четыре года. По информации различных источников, трансфер обошёлся «Аталанте» в 15 млн евро.

Адемола Лукман принадлежал «РБ Лейпцигу» на протяжении четырёх с половиной лет, но так и не закрепился в первой команде «красных быков», проведя в общей сложности лишь 24 матча. В сезоне 2021/22 игрок выступал в Англии за «Лестер» на правах аренды, а ранее представлял цвета «Фулхэма» и «Эвертона» на арендной основе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта РБ Лейпциг Адемола Лукман Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШТУТТГАРТ РБ ЛЕЙПЦИГ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.08  21:30 Айнтрахт Фр ... Бавария 6.20 5.20 1.47
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Августа
21:55 · Германия. Бундеслига
«Аталанта» подписала нападающего «РБ Лейпцига» официально
20:11 · Россия. Премьер-лига
Джордан Ларссон подпишет четырёхлетний контракт с «Шальке 04» 1 эксклюзив
19:13 · Германия. Бундеслига
​«Ювентус» договорился с полузащитником сборной Сербии
16:19 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич – об отсутствии форварда: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» отлично справлялись без «девятки»
15:07 · Германия. Бундеслига
Анчелотти: «У нас больше недостатков, чем у «Айнтрахта»
12:27 · Германия. Бундеслига
​«Айнтрахт» - «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии – 5 августа 2022
10:57 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «Мане – один из лучших игроков мира»
10:47 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» может купить нападающего, которым интересовался «Спартак»
10:26 · Германия. Бундеслига
Клуб из топ-3 Бундеслиги нацелился на футболиста сборной Украины
09:25 · Германия. Бундеслига
Де Лихт назвал самого сложного соперника в карьере
07:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» вознаградит Салихамиджича
06:58 · Германия. Бундеслига
Левандовски или Бензема: Коман рассказал, кто круче
06:29 · Англия. Премьер-лига
Де Лихт откровенно рассказал, что думает о Роналду 1
06:24 · Германия. Бундеслига
«Кто такой этот Мане»: президент «Айнтрахта» высказался о новичке «Баварии» 1
00:19 · Германия. Бундеслига
Воспитанник «ПСЖ» будет выступать в «Хоффенхайме»
Все новости
Рекомендуем