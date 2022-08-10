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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Миранчука прокомментировал будущее игрока в «Аталанте»

10 Августа 2022 • 17:07 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
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13.08 19:30

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Останется ли Миранчук в команде? Мне неизвестно», — цитирует слова ШпинёваVprognoze.

Ранее сообщалось, что «Торино» возобновил переговоры с «Аталантой» по трансферу российского полузащитника. Отмечается, что сделка уже близка завершению.

Напомним, Миранчук перебрался в Серию А из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. За это время игрок принял участие в 56 матчах, в которых забил девять мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинев
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