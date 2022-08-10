Агент Миранчука сообщил, что игрок переходит в «Торино»

Валерио Джуффрида, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Италии, рассказал о том, что его клиент покидает клуб.

«Да, сегодня Миранчук переходит в «Торино», — цитирует Джуффрида «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Торино» арендует российского полузащитника на один сезон с последующим правом выкупа. Сумма трансфера может составить 12 миллионов евро. Сегодня, 10 августа, игрок должен пройти медицинское обследование.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года, перебравшись из «Локомотива». Он провел 56 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, забил девять голов и сделал семь результативных передач.