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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Миранчука сообщил, что игрок переходит в «Торино»

10 Августа 2022 • 20:44 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
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13.08 19:30

Валерио Джуффрида, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Италии, рассказал о том, что его клиент покидает клуб.

«Да, сегодня Миранчук переходит в «Торино», — цитирует Джуффрида «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Торино» арендует российского полузащитника на один сезон с последующим правом выкупа. Сумма трансфера может составить 12 миллионов евро. Сегодня, 10 августа, игрок должен пройти медицинское обследование.  

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года, перебравшись из «Локомотива». Он провел 56 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, забил девять голов и сделал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2022 Валерио Джуффрида
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