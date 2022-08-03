Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Смородская — о срыве перехода Миранчука в «Торино»: «То, что творит Гасперини — безобразие»

03 Августа 2022 • 18:22 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
3.95 3.70 1.90
13.08 19:30

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала срыв перехода полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«То, что творит Гасперини — безобразие. Игроки у него — рабы. Просто безобразие!» — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Смородская заявила, что очень расстроена тому, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не пустил Миранчука в «Торино», ведь он не дает ему играть, просто извел парня.

Ранее сообщалось, что наставник «Аталанты» заблокировал переход Миранчука в «Торино».

В первом туре Серии А клуб из Бергамо встретится в гостях с «Сампдорией».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Джан Пьеро Гасперини Ольга Смородская Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САМПДОРИЯ АТАЛАНТА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
18:39 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» ведёт переговоры по защитнику сборной Сербии слухи
18:25 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» не устраивает ценник Дюмфриса слухи
18:22 · Италия. Серия А
Смородская — о срыве перехода Миранчука в «Торино»: «То, что творит Гасперини — безобразие»
16:43 · Италия. Серия А
​Может ли Миранчук уйти из «Аталанты» после блокировки трансфера – в клубе ответили
16:41 · Италия. Серия А
Канчельскис отреагировал на информацию о том, что Миранчук не покинет «Аталанту»
16:26 · Италия. Серия А
Мертенс отказался переходить к принципиальным соперникам «Наполи» 1
16:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит 25 миллионов евро за полузащитника «Интера»
14:58 · Италия. Серия А
Артур близок к возвращению в Ла Лигу
14:54 · Италия. Серия А
Альберто покинет «Лацио» за 25 миллионов евро
14:39 · Италия. Серия А
«Ницца» объявила о подписании защитника из Серии А
13:40 · Италия. Серия А
«Торино» и «Аталанта» не могут договориться по сумме выкупа Миранчука
11:38 · Италия. Серия А
«Фиорентина» хочет решить судьбу Миленковича в течение 48 часов
11:02 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала» находится в шаге от перехода в клуб из Серии А
10:51 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис готов покинуть «Интер» ради гранда АПЛ 1
10:41 · Англия. Премьер-лига
На Байи претендуют три клуба
Все новости
Рекомендуем