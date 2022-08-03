Смородская — о срыве перехода Миранчука в «Торино»: «То, что творит Гасперини — безобразие»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала срыв перехода полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«То, что творит Гасперини — безобразие. Игроки у него — рабы. Просто безобразие!» — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Смородская заявила, что очень расстроена тому, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не пустил Миранчука в «Торино», ведь он не дает ему играть, просто извел парня.

Ранее сообщалось, что наставник «Аталанты» заблокировал переход Миранчука в «Торино».

В первом туре Серии А клуб из Бергамо встретится в гостях с «Сампдорией».