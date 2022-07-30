Итальянский инсайдер назвал явного фаворита в споре за Миранчука

Атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остаётся трансферной целью «Торино».

Ранее в Италии сообщили об интересе к российскому футболисту со стороны «Вероны», «Болоньи» и «Торино». Согласно сведениям авторитетного инсайдера Николо Скиры, последние лидируют в борьбе за Миранчука на сегодня день. Речь идёт об аренде с возможностью последующего выкупа.

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В 44 поединках Серии А 26-летний футболист отметился шестью голами и шестью результативными передачами. В прошедшем розыгрыше чемпионата Италии воспитанник московского «Локомотива» принял участие в 19 матчах.