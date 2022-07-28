В «Аталанте» опровергли слухи о том, что к полузащитнику российской сборной Алексею Миранчуку проявляет интерес другой итальянский клуб - «Торино». Как пояснил спортивный директор бергамского клуба Тони д'Амико, пока что от туринского клуба запросов по Миранчуку не поступало.

- «Торино» сделал запрос по Миранчуку? Нет, это неправда, мы не обсуждали ничего такого и я ничего не знаю о том, будет ли такой запрос в будущем, - заявил Тони д'Амико в интервью «Евро-Футболу».

Алексей Миранчук перебрался в «Аталанту» в 2020 году, ранее он на протяжении девяти лет защищал цвета московского «Локомотива».