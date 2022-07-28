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Чемпионат Италии. Серия А

В «Аталанте» опровергли слухи об интересе «Торино» к Миранчуку эксклюзив

28 Июля 2022 • 22:53 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
3.95 3.75 1.88
13.08 19:30

В «Аталанте» опровергли слухи о том, что к полузащитнику российской сборной Алексею Миранчуку проявляет интерес другой итальянский клуб - «Торино». Как пояснил спортивный директор бергамского клуба Тони д'Амико, пока что от туринского клуба запросов по Миранчуку не поступало.

- «Торино» сделал запрос по Миранчуку? Нет, это неправда, мы не обсуждали ничего такого и я ничего не знаю о том, будет ли такой запрос в будущем, - заявил Тони д'Амико в интервью «Евро-Футболу».

Алексей Миранчук перебрался в «Аталанту» в 2020 году, ранее он на протяжении девяти лет защищал цвета московского «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Тони д'Амико
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