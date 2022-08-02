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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» просит за Дамсгора 25 миллионов евро

02 Августа 2022 • 03:01 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
4.00 3.80 1.85
13.08 19:30

Мы уже сообщали о том, что английский клуб «Брентфорд» заинтересовался датским хавбеком итальянской «Сампдории» Миккелем Дамсгором. Правда, сумма, которую предложил «Брентфорд», далека от того, как оценивает игрока «Сампдория».

Англичане предложили 11 миллионов евро и еще семь в случае если Дамсгор, условно говоря, не получит снова травму и отыграет в большей части матчей следующего сезона.

Но руководство «Сампдории» не жаждет зависеть от такой формулы - и предложило свою, 25 миллионов евро, сообщает calciomercato.it. Итальянцы мотивируют такие запросы тем, что они должны за футболиста еще 3,5 миллиона евро его предыдущему работодателю - датскому «Норшелланну».

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Брентфорд Миккель Дамсгор Трансферы футбола - лето 2022
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САМПДОРИЯ АТАЛАНТА
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