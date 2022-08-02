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Чемпионат Италии. Серия А

«Специя» снова арендовала Коваленко у «Аталанты»

02 Августа 2022 • 21:37 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
4.00 3.70 1.88
13.08 19:30

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко перешёл в «Специю» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «орлят».

Хавбек проведет предстоящий сезон в «Специи» на правах аренды, при этом команда будет обязана выкупить права на футболиста после окончания арендного соглашения. Однако в договоре прописано условие, при котором «Специя» должна оформить полноценный трансфер — команда должна сохранить прописку в высшей лиге чемпионата Италии по итогам предстоящего сезона.

Минувший розыгрыш Серии А Коваленко провел в аренде в «Специи», он принял участие в 27 встречах во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Специя Виктор Коваленко Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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