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Чемпионат Италии. Серия А

Игрок «Сампдории» сломал ключицу

22 Июля 2022 • 19:14 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
4.00 3.75 1.87
13.08 19:30

Неприятные новости из стана генуэзской «Сампдории» - команда лишилась 20-летнего полузащитника Симоне Тримболи, который получил перелом ключицы с левой стороны. Причем произошло это в бытовых условиях, не на тренировке, подчеркивается в пресс-релизе клуба.

Так или иначе, Тримболи, который как раз сражался за место в основном составе команды, предстоит долгий период реабилитации. Между тем сезон в итальянской Серии А начнется уже 13 августа, и в первом туре «Сампдория» примет в домашних условиях «Аталанту».

В прошлом сезоне клуб из Генуи занял пятнадцатое место в итоговой таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Симоне Тримболи
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САМПДОРИЯ АТАЛАНТА
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