Игрок «Сампдории» сломал ключицу

Неприятные новости из стана генуэзской «Сампдории» - команда лишилась 20-летнего полузащитника Симоне Тримболи, который получил перелом ключицы с левой стороны. Причем произошло это в бытовых условиях, не на тренировке, подчеркивается в пресс-релизе клуба.

Так или иначе, Тримболи, который как раз сражался за место в основном составе команды, предстоит долгий период реабилитации. Между тем сезон в итальянской Серии А начнется уже 13 августа, и в первом туре «Сампдория» примет в домашних условиях «Аталанту».

В прошлом сезоне клуб из Генуи занял пятнадцатое место в итоговой таблице чемпионата.