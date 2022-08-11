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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Торино» Ваньятти – о трансфере Миранчука: «Могу подтвердить, что мы всё оформили» эксклюзив

11 Августа 2022 • 12:46 Комментировать (1)
Сампдория
...
Аталанта
4.15 3.85 1.80
13.08 19:30

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньятти в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» подтвердил трансфер полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Да, действительно, могу подтвердить, что мы всё оформили. Алексей успешно прошёл медосмотр и присоединится к нашей команде. Обязательный ли выкуп после сезона? Нет, обязательного выкупа нет, мы будем смотреть следующим летом», – сказал Ваньятти.

Напомним, что Миранчук перешёл в «Аталанту» летом 2020 года из московского «Локомотива» и с тех пор отметился за команду Джан Пьеро Гасперини 6 голами и 7 ассистами в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Давиде Ваньятти
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