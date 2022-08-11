Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньятти в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» подтвердил трансфер полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Да, действительно, могу подтвердить, что мы всё оформили. Алексей успешно прошёл медосмотр и присоединится к нашей команде. Обязательный ли выкуп после сезона? Нет, обязательного выкупа нет, мы будем смотреть следующим летом», – сказал Ваньятти.

Напомним, что Миранчук перешёл в «Аталанту» летом 2020 года из московского «Локомотива» и с тех пор отметился за команду Джан Пьеро Гасперини 6 голами и 7 ассистами в итальянской Серии А.