Сенников высказался о возможном переходе Миранчука в «Торино»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал слухи о возможном переходе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

Сенников считает, что футболисту сначала необходимо понять, действительно ли клуб из Турина хочет видеть его в составе своей команды.

«Нужно взвесить всё. Любой спортсмен должен играть. Если он переходит в команду, где будет постоянно играть, то это определённо шаг вперёд, а сидеть на скамейке — шаг назад», — приводит слова Сенникова Metaratings.

Ранее спортивный директор клуба из Бергамо Тони д'Амико заявил, что «Торино» не делал никаких запросов по трансферу Миранчука.

Миранчук защищает цвета «Аталанты» с 2020 года. В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провёл в составе своей команды 25 матчей, забив два гола и отдав пять результативных передач.