Гасперини намекнул, что «Аталанту» может покинуть и Малиновский

Как известно, «Аталанта» рассталась с российским полузащитником Алексеем Миранчуком, который будет защищать цвета «Торино». Бергамский клуб может покинуть и другой известный нашим любителям футбола игрок - украинский полузащитник Руслан Малиновский.

В прошлом сезоне он заработал десять баллов по системе гол плюс пас (шесть голов и четыре результативные передачи), но это не страхует его от ухода, дал понять наставник клуба Джан Пьеро Гасперини.

- Слухи об уходе Малиновского? Есть запросы, и пока открыт трансферный рынок, готовым надо быть к любому сценарию, - цитирует наставника «Аталанты» BergamoNews.