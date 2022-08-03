Канчельскис отреагировал на информацию о том, что Миранчук не покинет «Аталанту»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о сорвавшемся переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Значит, Миранчук нужен сейчас и «Аталанте», и Гасперини. Также возможно, что тренер бергамасков не захотел усиливать конкурента», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Эксперт считает, что если бы Миранчук не нужен был бы «Аталанте», то его бы отпустили в «Торино», видимо на него рассчитывают, хочется, чтобы он получал больше игрового времени.

Ранее представитель «Аталанты» заявил, что главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини заблокировал трансфер Миранчука в «Торино».