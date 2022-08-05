Бывший футболист «Аталанты» Томас Манфредини в эксклюзивном интервью сетевому изданиюпоразмышлял о будущем полузащитника Алексея Миранчука.

«Сложно сказать, что лучше для Алексея Миранчука. Конечно, каждый футболист хочет играть, правильно находиться в команде, которая даёт такую возможность. Если Гасперини не отпустил его в последний момент, то это значит, что он ценит футболиста. Быть может, Алексей действительно будет больше играть в следующем сезоне. Он еще лучше адаптирован, лучше понимает требования тренера, лучше сыгран с партнёрами и лучше говорит по- итальянски. Кроме того, сейчас чуть меньше конкуренции, чем в прошлом сезоне. Однако, «Торино» также отличный вариант, где он мог бы заиграть и доказать, что является классным игроком. Это был бы точно не худший вариант для Миранчука», – подытожил Манфредини.