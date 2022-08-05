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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Аталанты» Манфредини не исключает, что Миранчук в следующем сезоне может заиграть в команде Гасперини эксклюзив

05 Августа 2022 • 13:55 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
4.05 3.75 1.85
13.08 19:30
Бывший футболист «Аталанты» Томас Манфредини в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поразмышлял о будущем полузащитника Алексея Миранчука.

«Сложно сказать, что лучше для Алексея Миранчука. Конечно, каждый футболист хочет играть, правильно находиться в команде, которая даёт такую возможность. Если Гасперини не отпустил его в последний момент, то это значит, что он ценит футболиста. Быть может, Алексей действительно будет больше играть в следующем сезоне. Он еще лучше адаптирован, лучше понимает требования тренера, лучше сыгран с партнёрами и лучше говорит по- итальянски. Кроме того, сейчас чуть меньше конкуренции, чем в прошлом сезоне. Однако, «Торино» также отличный вариант, где он мог бы заиграть и доказать, что является классным игроком.  Это был бы точно не худший вариант для Миранчука», – подытожил Манфредини.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Томас Манфредини Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2022
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