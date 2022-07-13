Нигматуллин считает, что в «Роме» Миранчуку будет сложнее, чем в «Аталанте»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Рому».

По мнению Нигматуллина, конкуренция в «Роме» сейчас ещё выше, чем в команде из Бергамо, поэтому такой трансфер маловероятен.

«Алексею сейчас подойдёт любой клуб, в котором он будет постоянно играть. Что касается «Ромы», то я считаю, что это нереальный вариант. «Рома» сильнее «Аталанты», там конкуренция выше. Игрок запаса пойдёт на такое повышение…Это вряд ли», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 13 июля, появилась информация об интересе к Миранчуку со стороны «Ромы». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной России в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провёл в составе «Аталанты» 25 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами, а также пятью результативными передачами.