Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Нигматуллин считает, что в «Роме» Миранчуку будет сложнее, чем в «Аталанте»

13 Июля 2022 • 16:39 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
13.08 19:30

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Рому».

По мнению Нигматуллина, конкуренция в «Роме» сейчас ещё выше, чем в команде из Бергамо, поэтому такой трансфер маловероятен.  

«Алексею сейчас подойдёт любой клуб, в котором он будет постоянно играть. Что касается «Ромы», то я считаю, что это нереальный вариант. «Рома» сильнее «Аталанты», там конкуренция выше. Игрок запаса пойдёт на такое повышение…Это вряд ли», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 13 июля, появилась информация об интересе к Миранчуку со стороны «Ромы». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной России в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провёл в составе «Аталанты» 25 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами, а также пятью результативными передачами.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Аталанта Руслан Нигматуллин Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САМПДОРИЯ АТАЛАНТА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
18:48 · Италия. Серия А
Булыкин: Миранчуку нужно сменить клуб
18:26 · Италия. Серия А
​У Дибалы есть предложение только от «Ромы»
18:21 · Италия. Серия А
Дамсгор: «Без футбола было трудно»
17:44 · Италия. Серия А
​«Аталанта» не получала предложения от «Ромы» по Миранчуку
17:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» оформил переход Кулибали слухи
17:00 · Италия. Серия А
Расставание с супругой повышает шансы Тотти на возвращение в «Рому»
16:39 · Италия. Серия А
Нигматуллин считает, что в «Роме» Миранчуку будет сложнее, чем в «Аталанте»
15:59 · Италия. Серия А
Наумов: «Миранчуку надо уходить из «Аталанты»
15:53 · Италия. Серия А
Ди Мария забил эффектный гол на первой тренировке в «Ювентусе» видео
15:08 · Италия. Серия А
Колыванов: «Надеюсь, Моуринью найдёт Миранчуку место в «Роме»
14:57 · Англия. Премьер-лига
Де Лаурентис зол на Кулибали и его агента
14:39 · Италия. Серия А
​Капелло считает Миранчука футбольным «волшебником»
14:08 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не откажется от де Лихта, даже если купит Кулибали
14:00 · Италия. Серия А
«Кальяри» принял предложение турецкого клуба по трансферу Педро
13:48 · Италия. Серия А
Нападающий «Ромы» может перейти в клуб из Франции
Все новости
Рекомендуем