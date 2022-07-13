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Чемпионат Италии. Серия А

Дамсгор: «Без футбола было трудно»

13 Июля 2022 • 18:21 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
13.08 19:30

Для датского полузащитника «Сампдории» Миккеля Дамсгора прошлый сезон оказался напрочь испорченным из-за травмы - он получил ее в сентябре, а на поле смог вернуться только к концу сезона.

С другой стороны, Дамсгор восстановился на все сто процентов и сейчас чувствует готовность помогать команде.

- Сейчас я готов. Я очень мотивирован, мое тело прекрасно чувствует себя. Конечно, с травмой было трудно. Очень трудно. Я ранее никогда не пропускал так много времени. Прошлый сезон однозначно можно назвать самым неудачным в моей карьере. Но я хочу поскорее забыть его и сделать так, чтобы следующий сезон стал самым лучшим, - цитирует Дамсгора Il Secolo XIX.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Миккель Дамсгор
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