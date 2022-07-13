Дамсгор: «Без футбола было трудно»

Для датского полузащитника «Сампдории» Миккеля Дамсгора прошлый сезон оказался напрочь испорченным из-за травмы - он получил ее в сентябре, а на поле смог вернуться только к концу сезона.

С другой стороны, Дамсгор восстановился на все сто процентов и сейчас чувствует готовность помогать команде.

- Сейчас я готов. Я очень мотивирован, мое тело прекрасно чувствует себя. Конечно, с травмой было трудно. Очень трудно. Я ранее никогда не пропускал так много времени. Прошлый сезон однозначно можно назвать самым неудачным в моей карьере. Но я хочу поскорее забыть его и сделать так, чтобы следующий сезон стал самым лучшим, - цитирует Дамсгора Il Secolo XIX.