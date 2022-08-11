Трансфер Кандревы обойдётся «Салернитане» в 1 миллион евро

Полузащитник «Сампдории» Антонио Кандрева близок к переходу в «Салернитану», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, сумма трансфера составит 1 миллион евро, а сам итальянец подпишет со своим новым клубом однолетнее соглашение с возможностью продления ещё на сезон, если «Салернитана» сумеет сохранить прописку в Серии А по итогам грядущего розыгрыша.

Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока борной Италии в 2,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 35-летний полузащитник провёл за «Сампдорию» 39 матчей, забив семь голов и отдав 13 результативных передач.

Также Кандрева известен по своим выступлениям за «Лацио» и миланский «Интер». В составе римского клуба хавбек стал обладателем Кубка Италии в 2013 году.