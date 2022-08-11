Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Трансфер Кандревы обойдётся «Салернитане» в 1 миллион евро

11 Августа 2022 • 11:56 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
4.15 3.85 1.80
13.08 19:30

Полузащитник «Сампдории» Антонио Кандрева близок к переходу в «Салернитану», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, сумма трансфера составит 1 миллион евро, а сам итальянец подпишет со своим новым клубом однолетнее соглашение с возможностью продления ещё на сезон, если «Салернитана» сумеет сохранить прописку в Серии А по итогам грядущего розыгрыша.

Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока борной Италии в 2,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 35-летний полузащитник провёл за «Сампдорию» 39 матчей, забив семь голов и отдав 13 результативных передач.

Также Кандрева известен по своим выступлениям за «Лацио» и миланский «Интер». В составе римского клуба хавбек стал обладателем Кубка Италии в 2013 году. 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Антонио Кандрева Салернитана Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САМПДОРИЯ АТАЛАНТА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Августа
12:11 · Италия. Серия А
Ди Лоренцо – об уходе Инсинье и Мертенса: «У нас есть и другие достойные игроки»
12:05 · Германия. Бундеслига
Костич прибыл в Турин для прохождения медосмотра в «Ювентусе»
12:00 · Англия. Премьер-лига
Ди Лоренцо: «Кулибали был номером один в «Наполи», но надеюсь, у нас получится его достойно заменить»
11:56 · Италия. Серия А
Трансфер Кандревы обойдётся «Салернитане» в 1 миллион евро
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нацелился на полузащитника «Арсенала»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Мхитарян отклонил предложения от нескольких российских клубов, чтобы остаться в Европе
11:25 · Италия. Серия А
Миранчук прибыл на медосмотр в Турин
11:01 · Италия. Серия А
Переход Руиса в «ПСЖ» – вопрос времени
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» близок к покупке хавбека «Аталанты» за 9 миллионов евро
10:33 · Италия. Серия А
«Фиорентина» до конца дня объявит о важной сделке
10:05 · Италия. Серия А
Мартинес – о де Кетеларе: «Его игра завораживает»
09:56 · Италия. Серия А
Мартинес: «Лукаку может адаптироваться к любой системе»
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» работает над тремя сделками
09:33 · Германия. Бундеслига
«Интер» готовит первое предложение по защитнику «Боруссии» Дортмунд
09:31 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Краснодара» перешёл в клуб Серии А официально
Все новости
Рекомендуем