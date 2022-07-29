Нападающий «Интера» Пинамонти близок к переходу в «Аталанту»

Нападающий «Интера» Андреа Пинамонти близок к переходу в «Аталанту», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, клуб из Бергамо предлагает за 23-летнего итальянца 15 миллионов евро, однако «нерадзурри» хотят выручить за своего футболиста не меньше 20 миллионов. Тем не менее руководство «Аталанты» уже обо всём договорилось с самим футболистом, и для завершения сделки необходимо лишь последнее небольшое усилие со стороны потенциального покупателя.

Ранее сообщалось, что Пинамонти отказался от перехода в «Салернитану».

Минувший сезон нападающий провёл на правах аренды в «Эмполи», забив 13 голов и отдав две результативные передачи в 37 проведённых матчах.

Портал Transfermarkt оценивает Пинамонти в 20 миллионов евро.