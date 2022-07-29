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Чемпионат Италии. Серия А

Нападающий «Интера» Пинамонти близок к переходу в «Аталанту»

29 Июля 2022 • 14:16 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
3.95 3.75 1.88
13.08 19:30

Нападающий «Интера» Андреа Пинамонти близок к переходу в «Аталанту», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, клуб из Бергамо предлагает за 23-летнего итальянца 15 миллионов евро, однако «нерадзурри» хотят выручить за своего футболиста не меньше 20 миллионов. Тем не менее руководство «Аталанты» уже обо всём договорилось с самим футболистом, и для завершения сделки необходимо лишь последнее небольшое усилие со стороны потенциального покупателя. 

Ранее сообщалось, что Пинамонти отказался от перехода в «Салернитану».

Минувший сезон нападающий провёл на правах аренды в «Эмполи», забив 13 голов и отдав две результативные передачи в 37 проведённых матчах.  

Портал Transfermarkt оценивает Пинамонти в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Андреа Пинамонти Трансферы футбола - лето 2022
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САМПДОРИЯ АТАЛАНТА
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