Полузащитник «Сассуоло» близок к переходу в «Сампдорию»

«Сампдория» усиливается, команда близка с заключению контракта с сербским полузащитником Филипом Джуричичем. Об этом сообщает Sky Sports. Джуричич подпишет двухлетний контракт с опцией продления на еще один сезон с клубом, в котором он уже выступал с 2016 по 2018 год. На его возвращении настаивал главный тренер клуба Марко Джампаоло, который высоко ценит 30-летнего футболиста.

Сезон в итальянской Серии А начнется уже 13 августа, и в первом туре «Сампдория» примет в домашних условиях «Аталанту». В прошлом сезоне клуб из Генуи занял пятнадцатое место в итоговой таблице чемпионата.