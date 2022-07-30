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Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитник «Сассуоло» близок к переходу в «Сампдорию»

30 Июля 2022 • 01:41 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
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13.08 19:30
«Сампдория» усиливается, команда близка с заключению контракта с сербским полузащитником Филипом Джуричичем. Об этом сообщает Sky Sports. Джуричич подпишет двухлетний контракт с опцией продления на еще один сезон с клубом, в котором он уже выступал с 2016 по 2018 год. На его возвращении настаивал главный тренер клуба Марко Джампаоло, который высоко ценит 30-летнего футболиста.

Сезон в итальянской Серии А начнется уже 13 августа, и в первом туре «Сампдория» примет в домашних условиях «Аталанту». В прошлом сезоне клуб из Генуи занял пятнадцатое место в итоговой таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Сассуоло Филип Джуричич Трансферы футбола - лето 2022
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САМПДОРИЯ АТАЛАНТА
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