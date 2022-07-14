Гасперини подтвердил, что «Аталанта» собирается расстаться с Миранчуком

То, что российский полузащитник Алексей Миранчук вряд ли останется на предстоящий сезон в «Аталанте», подтвердил и тренер бергамского клуба Джам Пьеро Гасперини. Это случилось после того, как клуб из Бергамо выиграл в контрольном матче со счетом 10:0. Итальянские журналисты спросили Гасперини, с какими игроками он планирует расстаться. Тот подумал и назвал три фамилии - Иличич, Ламмерс и Миранчук.

- К ним нет никаких особых претензий, они тренируются с командой, и мы привыкли к ним. Но иногда надо принимать решения и совершенствовать нашу игровую обойму, - цитирует Гасперини ITASportPress.