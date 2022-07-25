Горе в «Сампдории» - скончался человек, придумавший гимн клуба

Горестная новость из стана «Сампдории» - в возрасте 72 лет скончался Витторио де Скалци, один из самых известных и уважаемых поклонников «Сампдории». Он является автором фанатских песен поклонников дорианцев, именно он придумал «Письмо из Амстердама» - песню, которая стала гимном «Сампдории».

Руководство клуба выразило соболезнования семье де Скалци.

- Он скончался в возрасте 72 лет, в Риме. Витторио де Скалци, певец, композитор, большой поклонник «Сампдории». Он создал группу New Trolls, а в сезоне 1990/1991, великом для «Сампдории», он вместе с братом Альдо записал целый альбом фанатских песен для «Сампдории», как Forza Doria, и, конечно же, «письмо из Амстердама». Скорбим вместе с семьей Витторио, - цитирует пресс-служба клуба слова президента Марко Ланны.