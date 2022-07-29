«Сампдория» приобрела французского защитника

Генуэзская «Сампдория» объявила об усилении защиты - к команде присоединился французский защитник Максим Леберв. Ранее он выступал в составе другого итальянского клуба - «Пиза».

Оборонец, которому 25 лет, присоединится к клубу на правах аренды, но в конце срока соглашения «Сампдории» надлежит выкупить его, уточняет пресс-служба клуба. Любопытно, что в прошлом Леберв уже числился в составе «Сампдории», но не провел тогда ни одного матча. речь о периоде 2017-2019.

Сезон в итальянской Серии А начнется уже 13 августа, и в первом туре «Сампдория» примет в домашних условиях «Аталанту». В прошлом сезоне клуб из Генуи занял пятнадцатое место в итоговой таблице чемпионата.