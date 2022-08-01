Филип Джуричич подписал соглашение с итальянской «Сампдорией».

30-летний атакующий полузащитник, ранее выступавший за «Сассуоло», заключил с клубом из Генуи трудовой договор на два года, сообщает пресс-служба «Сампдории». В контракте также предусмотрен пункт автоматического продления ещё на один сезон.

Филип Джуричич защищал цвета «Сассуоло» на протяжении четырёх лет. По окончании сезона 2021/22 серб стал свободным агентом. В прошлом футболист уже выступал за «Сампдорию». В общей сложности на счету Джуричича 14 голов и 14 результативных передач в 131 матче итальянской Серии А.