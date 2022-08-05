«Торино» всё ещё надеется подписать Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук всё ещё может перейти в «Торино», сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, клуб из Бергамо рассматривает только полноценную продажу российского футболиста, о чём уже уведомил туринцев, которые по-прежнему заинтересованы в приглашении Миранчука.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход полузащитника в «Торино».

В минувшем сезоне 26-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 25 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

Действующий контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной России в 10 миллионов евро.