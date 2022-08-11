Как сообщает официальный сайт генуэзской «Сампдории», вратарь «Наполи» Никита Контини продолжит карьеру в Генуе. Контини переходит в «Сампдорию» на основании соглашения об аренде, срок которой рассчитан на один год.

Контини не привыкать мытариться по арендам - ранее он выступал за такие клубы, как «Кротоне», «Виченца», «Виртус Энтелла», «Сьена», «Понтедера», «Таранто», «Каррарезе» и «СПАЛ». Характерно, что являясь воспитанником «Наполи», Контини не провел ни одного матча в составе клуба.

Чемпионат Италии для «Сампдории» начнется в субботу, 13 августа, команда сыграет дома с «Аталантой».