Трабукки прокомментировал возможное возвращение Миранчука в Россию

Футбольный агент Марко Трабукки уверен, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не вернётся в Россию в ближайшее время.

«Если у Миранчука не получится в «Торино», стоит ли ждать его в России? Думаю, что нет», — заявил Трабукки «РБ Спорту».

Агент считает, что есть промежуточный уровень, Миранчук может перейти в стан аутсайдера Серии А или уехать в чемпионат Франции.

Напомним, 26-летний российский полузащитник перешел из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды на один сезон с последующим правом выкупа. В СМИ сообщалось, что сумма трансфера может составить порядка 12 миллионов евро.