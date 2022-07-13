Миранчук может перейти в «Рому»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Роме», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, в самое ближайшее время клубы обсудят возможный трансфер игрока сборной России.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива» за 14,5 миллионов евро. Действующий контракт россиянина с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Миранчук провёл в составе итальянского клуба 25 матчей, забив два гола, а также отдав пять результативных передач.