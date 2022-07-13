В «Аталанте» отреагировали на возможный переход Миранчука в «Рому»

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико прокомментировал информацию о том, что российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Роме».

Д’Амико опроверг интерес со стороны римского клуба к Миранчуку.

«Это неправда. Переход Алексея в «Рому» невозможен», — цитирует спортивного директора Sport24.

В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провёл за «Аталанту» 25 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.