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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» минимально обыграла «Сампдорию» в первом матче после ухода Миранчука

13 Августа 2022 • 21:31 Комментировать (1)
Сампдория
0:2
Аталанта
окончен

«Сампдория» и «Аталанта» стартовали в Серии А. Игра получилась равной, уже в дебюте Франческо Капуто забил в касание, но гол отменили. Йоаким Меле зарядил в штангу с линии штрафной, а в середине первого тайма Марио Пашалич сбросил мяч на Рафаэла Толои, и тот с двух метров поразил цель ударом головой. После перерыва у команды из Генуи Абдельхамид Сабири и Франческо Квальярелла зарядили в каркас ворот. Уже на 90-й минуте Адемола Лукман поставил точку.

Итог - 2:0 в пользу «Аталанты». На всякий случай напомним, что полузащитник Алексей Миранчук отдан в аренду в «Торино» и дебютирует там сегодня.

Протокол игры 
Сампдория0:2Аталанта
  26' Толой Рафаэл (0:1)
  90' Лукман Адемола (0:2)
Аудеро Эмиль  Берешиньски Бартош   59' (Верре Валерио (   59'   73' Феррари Алекс   2'   90' (Мурильо Джейсон (   90' Колли Омар  Ауджелло Томмазо  Виейра Ронни  Лерис Мехди   75' (Квальярелла Фабио (   75'   81' Ринкон Томас  Сабири Абдельхамид   82'  Джуричич Филип   59' (Депаоли Фабио (   59' Капуто Франческо   59' (Де Лука Мануэль (   59')
Запасные: Равалья Никола  Йепес Жерар  Вильяр Гонсало  Габбьядини Маноло  Мурру Никола
Муссо Хуан   80'  Толой Рафаэл   72' (Цортеа Надир (   72'   89' Околи Меме   19'  Джимсити Берат  Хатебур Ханс   90'  Меле Йоаким   72' (Скальвини Джорджио (   72' Де Рон Мартен   84'  Коопмейнерс Теун  Пашалич Марио   45'   84' (Малиновский Руслан (   84' Муриэль Луис   63' (Лукман Адемола (   63' Сапата Дуван
Запасные: Спортьелло Марко  Руджери Маттео  Бога Жереми  Росси Франческо
 13 августа. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Сампдория
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окончен Милан 4:2 Удинезе 1.45 4.60 7.00
окончен Сампдория 0:2 Аталанта 4.90 3.95 1.70
Идет 45 минута Монца 0:1 Торино 2.95 3.25 2.55
Идет 45 минута Лечче 0:1 Интер Милан 9.00 5.60 1.34
14.08  19:30 Фиорентина ... Кремонезе 1.39 5.20 7.80
14.08  19:30 Лацио ... Болонья 1.63 4.20 5.20
14.08  21:45 Салернитана ... Рома 5.00 4.20 1.66
14.08  21:45 Специя ... Эмполи 2.45 3.40 2.95
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