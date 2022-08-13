«Аталанта» минимально обыграла «Сампдорию» в первом матче после ухода Миранчука

«Сампдория» и «Аталанта» стартовали в Серии А. Игра получилась равной, уже в дебюте Франческо Капуто забил в касание, но гол отменили. Йоаким Меле зарядил в штангу с линии штрафной, а в середине первого тайма Марио Пашалич сбросил мяч на Рафаэла Толои, и тот с двух метров поразил цель ударом головой. После перерыва у команды из Генуи Абдельхамид Сабири и Франческо Квальярелла зарядили в каркас ворот. Уже на 90-й минуте Адемола Лукман поставил точку.
Итог - 2:0 в пользу «Аталанты». На всякий случай напомним, что полузащитник Алексей Миранчук отдан в аренду в «Торино» и дебютирует там сегодня.
Протокол игры
|26' Толой Рафаэл (0:1)
|90' Лукман Адемола (0:2)
Аудеро Эмиль • Берешиньски Бартош 59' ( Верре Валерио ( 59' ) • 73'Феррари Алекс 2' 90' ( Мурильо Джейсон ( 90') • Колли Омар • Ауджелло Томмазо • Виейра Ронни • Лерис Мехди 75' ( Квальярелла Фабио ( 75' ) • 81'Ринкон Томас • Сабири Абдельхамид • 82'Джуричич Филип 59' ( Депаоли Фабио ( 59') • Капуто Франческо 59' ( Де Лука Мануэль ( 59')
Запасные: Равалья Никола • Йепес Жерар • Вильяр Гонсало • Габбьядини Маноло • Мурру Никола
Муссо Хуан • 80'Толой Рафаэл 72' ( Цортеа Надир ( 72' ) • 89'Околи Меме • 19'Джимсити Берат • Хатебур Ханс • 90'Меле Йоаким 72' ( Скальвини Джорджио ( 72') • Де Рон Мартен • 84'Коопмейнерс Теун • Пашалич Марио 45' 84' ( Малиновский Руслан ( 84') • Муриэль Луис 63' ( Лукман Адемола ( 63') • Сапата Дуван
Запасные: Спортьелло Марко • Руджери Маттео • Бога Жереми • Росси Франческо
13 августа. Стадион "Луиджи Феррарис".