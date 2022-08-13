«Аталанта» минимально обыграла «Сампдорию» в первом матче после ухода Миранчука

«Сампдория» и «Аталанта» стартовали в Серии А. Игра получилась равной, уже в дебюте Франческо Капуто забил в касание, но гол отменили. Йоаким Меле зарядил в штангу с линии штрафной, а в середине первого тайма Марио Пашалич сбросил мяч на Рафаэла Толои, и тот с двух метров поразил цель ударом головой. После перерыва у команды из Генуи Абдельхамид Сабири и Франческо Квальярелла зарядили в каркас ворот. Уже на 90-й минуте Адемола Лукман поставил точку.

Итог - 2:0 в пользу «Аталанты». На всякий случай напомним, что полузащитник Алексей Миранчук отдан в аренду в «Торино» и дебютирует там сегодня.