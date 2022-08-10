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Чемпионат Италии. Серия А

Наумов – о возможном переходе Миранчука в «Торино»: «Это очень правильный поступок!» эксклюзив

10 Августа 2022 • 20:10 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
4.15 3.85 1.82
13.08 19:30

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возможную аренду российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».    

- Это очень правильный поступок!  Для Миранчука – это лучшее, что могло произойти! Я понимаю, что «Торино» не борется в Серии А ни за что. Но Лёше надо уходить из «Аталанты». Ему там не доверяют, его тренер не выпускает даже в товарищеских матчах. Что там сидеть? Время уходит.

В «Торино» он будет иметь игровую практику, а дальше от него всё будет зависеть. А уже с «Торино» можно думать о других путях карьеры.    

Вы считаете, что «Аталанта» - не его команда?

- У него не получилось там. Сначала что-то было, а потом совсем он не показывал себя. Гасперини сам по себе странный человек, неординарный, и с ним очень тяжело. А у «Торино» тренер сам хочет видеть его в команде. Мне кажется, неплохой вариант для него.

Сегодня, 10 августа, итальянский инсайдер Николо Скира в социальных сетях написал о том, что 26-летний Миранчук переходит в «Торино» на правах аренды. Сообщается, что за выкуп футболиста «Аталанта» хочет получить 12 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торино Аталанта Серия А Николай Наумов Алексей Миранчук
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