Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возможную аренду российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

- Это очень правильный поступок! Для Миранчука – это лучшее, что могло произойти! Я понимаю, что «Торино» не борется в Серии А ни за что. Но Лёше надо уходить из «Аталанты». Ему там не доверяют, его тренер не выпускает даже в товарищеских матчах. Что там сидеть? Время уходит.

В «Торино» он будет иметь игровую практику, а дальше от него всё будет зависеть. А уже с «Торино» можно думать о других путях карьеры.

Вы считаете, что «Аталанта» - не его команда?

- У него не получилось там. Сначала что-то было, а потом совсем он не показывал себя. Гасперини сам по себе странный человек, неординарный, и с ним очень тяжело. А у «Торино» тренер сам хочет видеть его в команде. Мне кажется, неплохой вариант для него.

Сегодня, 10 августа, итальянский инсайдер Николо Скира в социальных сетях написал о том, что 26-летний Миранчук переходит в «Торино» на правах аренды. Сообщается, что за выкуп футболиста «Аталанта» хочет получить 12 миллионов евро.