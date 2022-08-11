Каррера обрадовался переходу Миранчука в «Торино»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Я рад за Миранчука: «Торино» — отличный вариант для его карьеры. «Торино» может стать для него трамплином в европейский топ-клуб», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Экс-тренер «красно-белых» считает, что самым главным для Миранчука сейчас является процесс адаптации, он должен стать игроком стартового состава, тогда у него будет шанс раскрыться в команде.

Напомним, что «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» на один сезон с дальнейшим правом выкупа.