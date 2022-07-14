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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «В футболе побеждает тот, у кого сильные нападающие»

14 Июля 2022 • 01:18 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
13.08 19:30

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о важности нападающих в футболе.

«Сама по себе роль нападающих очень разнообразна, но в любом случае потенциал всей команды достаточно сильно зависит от нападения, – рассказывает 64-летний специалист в интервью Sky. – Достаточно посмотреть на ведущие клубы: «Интер» и Лукаку, «Наполи» и Осимхен, Абрахам и «Рома» и так далее. Важно наличие сильных игроков на каждой позиции, но, в конце концов, чтобы победить, вы должны забивать голы – у победителей всегда есть хорошие форварды», – отметил Гасперини.

Джан Пьеро Гасперини готовится к своему седьмому сезону у руля «Аталанты». Контракт наставника с бергамасками рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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САМПДОРИЯ АТАЛАНТА
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