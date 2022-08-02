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Чемпионат Италии. Серия А

В «Аталанте» рассказали о ходе переговоров с «Торино» по Миранчуку эксклюзив

02 Августа 2022 • 22:07 Комментировать
Сампдория
...
Аталанта
4.00 3.70 1.88
13.08 19:30

Генеральный директор итальянской «Аталанты» Тони Д'Амико рассказал о сделке с «Торино» по Алексею Миранчуку.

«Все приостановлено на данный момент, пока мне больше нечего вам сказать», – поведал Д'Амико.

Именно «Торино» назывался фаворитом в борьбе за 26-летнего российского полузащитника, связанного с «Аталантой» контрактом до лета 2024 года.

В минувшей кампании Миранчук провёл 25 матчей за коллектив из Бергамо во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Трансферная стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2022
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